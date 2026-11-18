Mnogi američki ljekari ospice su učili kao bolest iz prošlosti, ali njihova nedavna ponovna pojava širom zemlje, uzrokovana padom stope vakcinacije, učinila ih je veoma stvarnim problemom sadašnjosti.

„Ospice su bile poput bolesti iz prošlosti – nešto što se u Sjedinjenim Državama jednostavno više nije viđalo“, rekao je za AFP Trahern V. Džons, pedijatar specijalista za zarazne bolesti iz Jute.

Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) saopštila je u utorak da ospice u Sjedinjenim Državama više nemaju status iskorijenjene bolesti, budući da je ove godine na nacionalnom nivou zabilježeno više od 5.400 slučajeva, uključujući više od 500 u Juti, gdje Džons radi.

„Bilo je to kao susret sa duhom iz prošlosti, sa nečim što nikada ne bi trebalo da vidite u stvarnom životu“, rekao je on.

Džons smatra da je broj prijavljenih slučajeva ove veoma zarazne bolesti znatno manji od stvarnog broja zaraženih, jer je ove godine liječio veliki broj djece oboljele od ospica.

Ospice se lako prepoznaju po crvenim osipima na tijelu zaražene osobe, a prate ih i povišena tjelesna temperatura i respiratorni simptomi. U pojedinim slučajevima mogu dovesti i do ozbiljnijih komplikacija, poput upale pluća ili mozga, koje mogu izazvati teške dugoročne zdravstvene posljedice, pa čak i smrt.

Najteža bolest

Džons je rekao da se pacijenti oboljeli od ospica obično osjećaju „izuzetno loše“, dodajući da je to „često najgora bolest koju će dijete preboljeti tokom života“.

Džesika Erikson, pedijatar infektolog u Dječijoj bolnici u Pensilvaniji, navela je da je od proljeća na njeno odjeljenje primljeno tridesetak pacijenata oboljelih od ospica.

U Pensilvaniji je ove godine zabilježeno više od 1.500 slučajeva. U toj saveznoj državi živi i brojna zajednica Amiša, čiji pripadnici iz vjerskih razloga izbjegavaju vakcinaciju. Sedam slučajeva završilo je smrtnim ishodom, a svi preminuli bili su nevakcinisani.

„Povišena temperatura je u ovim slučajevima obično znatno intenzivnija nego kod većine drugih virusnih infekcija“, rekla je Erikson za AFP, dodajući da su temperature „mnogo, mnogo više od onih na koje smo navikli kod uobičajenih bolesti“.

Ona je objasnila da ospice često dovode do komplikacija jer sam virus ozbiljno oštećuje imunološki sistem. Procjenjuje da se u 10 do 20 odsto slučajeva javljaju zdravstvene komplikacije koje prevazilaze osnovne simptome bolesti.

„Moguće je da ospice izazovu trajno i nepovratno oštećenje mozga koje nećete primijetiti sve do deset godina kasnije“, dodala je ona.

Epidemija dezinformacija

Ljekar Pol Ofit, koji se sjeća prethodne epidemije ospica od prije više od 30 godina, izrazio je žaljenje zbog toga što šira javnost tako malo zna o rizicima koje nosi ova bolest.

„Mislim da se ljudi više ne sjećaju koliko vas ovaj virus može desetkovati ili čak usmrtiti“, rekao je za AFP.

„Postoji mnogo toga u medicini što još ne znamo... Ali ovo znamo – ako ljudi u ime 'medicinske slobode' odluče da se ne vakcinišu, to ne znači da imaju pravo da se zaraze i šire potencijalno smrtonosnu infekciju.“

Prema Džonsu, odgovornost za ovakvo stanje leži u onome što naziva „epidemijom užasnih dezinformacija“.

Iako mnoga nevakcinisana djeca pripadaju vjerskim zajednicama, brojna druga dolaze iz porodica koje su „dobijale veoma zbunjujuće poruke i informacije, kako sa društvenih mreža, tako i od savezne vlade, o tome koliko je vakcinacija protiv ospica zapravo važna“, rekao je on.

Mnogi stručnjaci ukazuju na američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija Mlađeg kao na osobu koja podstiče nepovjerenje prema vakcinaciji, budući da više puta iznosi neutemeljene tvrdnje o bezbjednosti vakcina.

Upitan da prokomentariše Kenedijevu ulogu, Džons je rekao:

„To je kao da gledate nekoga ko vjeruje da je Zemlja ravna ploča kako preuzima kontrolu nad NASA-om.“

(Indeks)