Predsjednik SAD Donald Tramp doputovao je u kineski grad Šendžen radi učešća na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/, javili su kineski državni mediji.

🚨🇺🇸🇨🇳 Trump has landed in China, and Xi Jinping is there to greet him IN PERSON. Back in May, Xi sent his vice president to the airport. Putin landed in Shenzhen hours ago and got Xi’s chief of staff. Trump got the man himself. Writer: Julie https://t.co/j1J66qAgm1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 18, 2026

Na marginama samita, za sutra je najavljen trilateralni sastanak Trampa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Trump has just arrived. Now, all eyes are on Shenzhen, China, where a China-Russia-U.S. summit is expected on November 19. https://t.co/dTGph2dhhC — Sinical (@Sinical_C) November 18, 2026

Tramp je doputovao u Kinu sa Filipina, gdje je održao sastanke sa američkim saveznicima iz regiona jugoistočne Azije.