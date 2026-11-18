Muškarac koji je, navodno, nakon teške nesreće na motociklu proglašen mrtvim, “probudio se u mrtvačnici” i prvo što je zatražio bila je - cigareta.

Snimak njegovog “povratka u život”, na kojem stoji prekriven bijelim prahom, a koji se, prema pisanju medija, koristi za pripremu tijela za sahranu, ubrzo je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Podjeljene reakcije na mrežama

Na snimku koji kruži internetom (LINK) vidi se neidentifikovani muškarac, dok oko njega okupljeni meštani u nevjerici posmatraju šta se događa. U pozadini se čuju glasovi koji tvrde da je, umjesto medicinske pomoći, zatražio cigaretu i upaljač.

Jedna osoba, navodi se, insistira na tome da mora da ode na ljekarski pregled, s obzirom na to da je prethodno bio na “ivici smrti”.

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Prema nepotvrđenim navodima, incident se dogodio u blizini mjesta Evreni, u nigerijskoj državi Delta. Muškarac je, pošto je “pogrešno procjenjeno da je preminuo”, navodno, u petak uveče prevezen u mrtvačnicu.

Međutim, svega nekoliko sati nakon što je tamo dopremljen, navodi se, došao je svijesti, prenosi Dejli Star.

Vijest je izazvala slavlje među lokalnim stanovništvom. Mještani su čak počeli da dijele paf-paf, popularnu nigerijsku poslasticu od prženog testa, kako bi proslavili neobični “povratak u život”.

Reakcije na društvenim mrežama bile su podjeljene. Dok su jedni oporavak opisivali kao “čudo”, drugi su se pitali kako je uopšte moglo da se dogodi da bude “proglašen mrtvim” i prebačen u mrtvačnicu bez odgovarajućeg ljekarskog pregleda.

"Kakav šokantan preokret"

Jedna osoba je napisala: “Hvala Bogu što ga nisu odmah sahranili“.

Druga je dodala: “Kakav šokantan preokret! Kada svi pomisle da je sve gotovo, Bog još može da napiše drugačiju priču“.

Jedan korisnik iz Nigerije tvrdi da se nešto slično dogodilo i u njegovom kraju.

“Ovo se dogodilo oko 2011. ili 2012. godine. Čoveka su proglasili mrtvim, a onda se odjednom probudio na groblju. Od tog incidenta promenili su mu ime u 'Dva života'“, napisao je.

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Ipak, okolnosti pod kojima je muškarac, navodno, proglašen mrtvim i dalje nisu potpuno razjašnjene. Njegov identitet, kao ni zdravstveno stanje, nisu nezavisno potvrđeni, a nadležne institucije još nisu izdale zvanično saopštenje.