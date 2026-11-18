Bahrein i Kuvajt ponovo su na bili mete napada, saopštile su njihove vojske, koje su presrele i uništile dolazeće projektile.

Vazdušna odbrana Bahreina pogodila je nekoliko raketa koje je ispalio Iran "u kukavičkim napadima", saopštila je Centralna vojna komanda ove zalivske zemlje.

Kuvajtska vojska navela je da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane reagovali na napade neprijateljskih dronova i da su sve eksplozije rezultat presretanja.

Kuvajtska vojska nije precizirala odakle su dronovi došli, prenijela je agencija DPA.

Prethodno je vojska SAD potvrdila da je izvršila udar na raketnu poziciju Iranske revolucionarne garde na ostrvu Kešm u Ormuskom moreuzu, opisujući to kao odmazdu.

Iranska revolucionarna garda saopštila je ranije da je gađala američku radarsku instalaciju u Bahreinu, ali je američka vojska negirala da je objekat pogođen, prenosi Srna.