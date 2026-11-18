Nakon ukrajinskog napada na Krimski most, u kojem je oštećena konstrukcija mosta, iz Moskve stiže poruka da Rusija raspolaže svim potrebnim tehnologijama i stručnim znanjem kako bi most bio obnovljen u kratkom roku.

To je izjavio je zamjenik ruskog premijera Andrej Nikitin za RIA Novosti

Kabinet ministara je preuzeo kontrolu nad obnovom, a vlada, u saradnji sa regionima, razvija alternativne puteve drumskog saobraćaja i preraspodjeljuje saobraćaj. Kopneni put je u funkciji, a u funkciji je i trajektna linija, navodi ruska agencija.

Kako je Nikitin naglasio, ruski transportni sistem ima visoku marginu bezbjednosti, prenosi Tanjug.

Rusko Ministarstvo saobraćaja je juče ujutru objavilo obustavu saobraćaja na Krimskom mostu. Konstrukcija je oštećena u napadima ukrajinskih oružanih snaga u noći 16. i 17. novembra. Prema preliminarnim izvještajima, nema žrtava.

Pokrenuta istraga

Istražni komitet je pokrenuo krivičnu istragu o terorističkom napadu.

Svijet Objavljen snimak napada na Krimski most

Željeznički saobraćaj preko mosta je u potpunosti obnovljen do utorka uveče.

Zamjenik premijera Marat Husnulin je objavio da je vlada utvrdila mjere za procjenu štete i obnovu Krimskog mosta. Kabinet ministara je takođe razgovarao o alternativnim pravcima za isporuku tereta na poluostrvo.

Luk i drumski raspon Kerčkog mosta na Krimu urušili su se juče nakon napada koji je izvela ukrajinska vojska, saopštio je Generalštab Odbrambenih snaga Ukrajine.

"Rusija je godinama gradila mit u vezi sa Kerčkim mostom. Taj most je bio simbol da je Krim 'zauvijek ruski', a dio te konstrukcije se sada nalazi u vodi", navedeno je u saopštenju objavljenom na Fejsbuku.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je napad na Krimski most bio pažljivo pripremljen i izveden kroz sedam faza koje su trajale nekoliko nedjelja.