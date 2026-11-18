Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u ranim jutarnjim časovima u kineski Šenžen na samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).

Na marginama samita sastao se sa kineskim liderom Si Đinpingom, a očekuje se i susret sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Putin je na sastanku sa Sijem u Šenženu rekao da rusko-kinesko spoljnopolitičko partnerstvo stabilno funkcioniše na međunarodnoj sceni, prenose ruski državni mediji.

„U izazovnom geopolitičkom okruženju imamo konstruktivan pristup formiranju pravednijeg multipolarnog svjetskog poretka“, rekao je Putin.

Samit APEK-a održava se 18. i 19. novembra, dok se Tramp u međuvremenu nalazi na Filipinima. Sastanak sa Trampom i Sijem predstavlja veliku priliku za Putina da ojača diplomatski položaj Kremlja. Rusija je pod teškim sankcijama zapadnih zemalja i njihovih saveznika zbog aneksije Krima 2014. godine i invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Timoti Eš iz programa za Rusiju i Evroaziju britanskog instituta Čatam haus ocjenjuje da će Putin vjerovatno staviti Ukrajinu u središte razgovora i nastojati da samit predstavi kao ponavljanje Konferencije na Jalti iz 1945. godine.

Na tom istorijskom sastanku američki predsjednik Frenklin D. Ruzvelt, britanski premijer Vinston Čerčil i sovjetski vođa Josif Staljin planirali su konačan poraz nacističke Njemačke i poslijeratno uređenje svijeta.

Putin će se nadati „da će mu se Si i Tramp pridružiti u odlučivanju o sudbini Ukrajine, bez Ukrajine i Evrope“, rekao je Eš.

(Kliks)