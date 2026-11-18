Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su SAD sklopile "veoma veliki trgovinski sporazum" sa Filipinima, ali nije predstavio detalje.

"Upravo smo postigli veoma veliki trgovinski sporazum, najveći trgovinski sporazum koji smo do sada sklopili, i to je pošten dogovor za obje zemlje", rekao je Tramp tokom svečanog ručka u filipinskoj predsjedničkoj palati.

On je dodao da je američka strana veoma zadovoljna, jer nije znala da će se ovo dogoditi, ali da je dogovor brzo sklopljen.

Za sada nema komentara iz kancelarije filipinskog predsjednika Ferdinanda Markosa Mlađeg o sporazumu na koji je Tramp mislio.

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Filipinski ambasador u SAD Hose Manuel Romualdez izjavio je da su SAD ponudile diverzifikaciju snabdijevanje hranom i energentima.

Na pitanje da li je nešto potpisano, Romualdez je u telefonskoj poruci rekao: "Ništa."

Tramp je juče izjavio da će Tajland ukinuti sve carine i ukloniti necarinske barijere na uvoz iz SAD u okviru trgovinskog sporazuma koji bi trebalo da bude finalizovan u narednim sedmicama, prenosi Srna.