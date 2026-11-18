Kineski predsjednik Si Đinping obećao je da će se suprotstaviti trgovinskom protekcionizmu, a ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao je zapadne sankcije uoči trilateralnog sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Oni su održali govore na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/ u južnom kineskom tehnološkom centru Šenžen, prije dolaska Trampa iz Manile, gdje se sastao sa ključnim regionalnim saveznicima.

Si je pozvao na podršku "slobodnoj i otvorenoj trgovini" i pokušao da predstavi svoju zemlju kao stabilnog partnera na globalnoj sceni.

"Moramo čvrsto podržavati multilateralni trgovinski sistem zasnovan na pravilima, sa Svjetskom trgovinskom organizacijom u njegovom središtu, podržavati slobodnu i otvorenu trgovinu i investicije, održavati stabilnost i nesmetano funkcionisanje globalnih industrijskih i lanaca snabdijevanja", rekao je kineski predsjednik.

Putin je u svom govoru opisao zapadne sile kao "bivše hegemone".

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On je rekao da je Evropa u "ponižavajućem padu" i da su antiruske sankcije imale suprotan efekat, kao i da su ojačale Rusiju.

"Iskustvo je pokazalo da su tradicionalni alati ekonomske dominacije i de fakto prisile uglavnom istrošili svoj vijek trajanja, izgubivši veliki dio svoje zastrašujuće moći", rekao je ruski predsjednik.

Na kasnijem bilateralnom sastanku, Si i Putin su razmijenili pohvale za partnerstvo Kine i Rusije, za koje su rekli da funkcioniše "stabilno i pozitivno na međunarodnoj sceni".

Oni su obećali više mjera koje unapređuju "multipolarni svijet".

Si, Putin i Tramp trebalo bi sutra da se sastanu na marginama samita u i potencijalno razgovaraju o ratovima u Ukrajini i Iranu, kao i o drugim važnim pitanjima, poput trgovine, vještačke inteligencije i nuklearnog oružja, prenosi Srna.