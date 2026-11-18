Evropska komisija suočava se s optužbama da je uljepšavala statističke podatke kako bi mogla da odobri isplatu finansijskih sredstava Egiptu u okviru istorijskog sporazuma s vladom Abdela Fataha el Sisija.

Optužbe se odnose na sporazum vrijedan 7,4 milijarde evra, koji je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen obećala el Sisiju tokom posjete Kairu 2024. godine, piše „Gardijan“.

Trogodišnje „strateško i sveobuhvatno partnerstvo“ bilo je namijenjeno jačanju krhke egipatske ekonomije, odvraćanju migranata od dolaska u Evropu te stabilizaciji regiona pogođenog napadima od 7. oktobra i izraelskim ratom u Gazi.

Objavljeni dokumenti dovode u pitanje tvrdnje da je Egipat ispunio ciljeve socijalne zaštite kako bi se kvalifikovao za 2,5 milijardi evra kredita.

Ovo otkriće otvara šira pitanja o odnosima EU i Egipta, u trenutku kada su egipatske vlasti pod lupom zbog sve manjih medijskih sloboda, nakon hapšenja i navodnog mučenja šestoro novinara – cijele redakcije platforme za provjeru činjenica i istraživačko novinarstvo „Matsadaš“ – kao i prošlog mjeseca, kada je zatvoren jedan od posljednjih nezavisnih medija u zemlji, a njegovoj istaknutoj urednici Lini Atal (Lina Atal) izrečena osuđujuća presuda.

Atal je uložila žalbu na tu presudu i ove sedmice će se pojaviti pred sudom u nastojanju da obori i druge optužbe, uključujući i onu za „objavljivanje lažnih vijesti“, zbog koje je bez svog znanja, u odsustvu, osuđena na godinu dana zatvora.

Opravdanost kredita

U fokusu je pet milijardi evra „povoljnih“ kredita EU za Egipat – zajmova s olakšanim uslovima otplate, poznatih kao makrofinansijska pomoć, koji bi trebalo da budu dostupni isključivo zemljama koje poštuju ljudska prava i demokratiju.

U povjerljivim dokumentima Komisija je poslanicima EU navela da je Egipat „uglavnom ispunio“, a potom i „ispunio“ dva odvojena cilja za povećanje broja siromašnih građana uključenih u programe socijalne pomoći između 2024. i 2026. godine.

Sporni podaci

Međutim, podaci ukazuju na neto smanjenje od 85.734 domaćinstva, jer je egipatska vlada zapravo brisala ljude iz svojih programa socijalne zaštite, umjesto da proširi njihov obuhvat, prenosi Avaz.