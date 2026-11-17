Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Šendžen na samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), gdje će imati sastanke, između ostalih, i sa kineskim liderom Si Đinpingom i američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Putin ima gust raspored u Šendženu, koji obuhvata prvi trilateralni sastanak lidera Rusije, Kine i SAD. Putin će učestvovati i u programu samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) i posjetiti zajednički univerzitet Moskovskog državnog univerziteta i Pekinškog politehničkog instituta.

Samit APEK-a biće održan 18. i 19. novembra u Šendženu, a razgovori lidera Rusije, SAD i Kine zakazani su za četvrtak. Prema riječima portparola Kremlja Dmitrija Peskova, glavne teme već su utvrđene. On je pozvao da se predstojeći susret ne poredi sa konferencijama na Jalti i u Teheranu, nazvavši takva poređenja "politikološkim vježbama".

Prije trilateralnog sastanka Putin će odvojeno razgovarati sa Si Đinpingom. Najprije će biti održani razgovori u proširenom sastavu, a zatim će dvojica lidera na radnom doručku razgovarati o spoljnopolitičkim pitanjima.

Razmatra se i mogućnost zasebnog sastanka predsjednika Rusije i SAD. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je da je o pripremama za taj susret razgovarao sa specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

(Sputniknews.com)