Transportni vojni avion An-12 srušio se danas u Kemerovskoj oblasti na jugozapadu Sibira, pri čemu je poginulo svih 17 osoba koje su se u letjelici nalazile, prenosi Izvestija, pozivajući se na obaviješten izvor.

Izvor je potvrdio da je cijela posada poginula u incidentu.

Ranije je objavljeno da je avion koji se srušio u selu Jagunovo u Kemerovskoj oblasti preliminarno identifikovan kao vojni avion An-12 .

Uzroci incidenta još uvijek nisu razjašnjeni.

Guverner Kemerovske oblasti Ilja Seredjuk je objavio da se dogodila avionska nesreća u blizini sela Jagunovo, a službe za vanredne situacije su na licu mjesta, prenosi Tanjug.