Autor:ATV redakcija
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Transportni vojni avion An-12 srušio se danas u Kemerovskoj oblasti na jugozapadu Sibira, pri čemu je poginulo svih 17 osoba koje su se u letjelici nalazile, prenosi Izvestija, pozivajući se na obaviješten izvor.
Izvor je potvrdio da je cijela posada poginula u incidentu.
Ranije je objavljeno da je avion koji se srušio u selu Jagunovo u Kemerovskoj oblasti preliminarno identifikovan kao vojni avion An-12 .
Uzroci incidenta još uvijek nisu razjašnjeni.
Guverner Kemerovske oblasti Ilja Seredjuk je objavio da se dogodila avionska nesreća u blizini sela Jagunovo, a službe za vanredne situacije su na licu mjesta, prenosi Tanjug.
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