Predsjednik Rusije Vladimir Putin i lider SAD Donald Tramp vidjeće se danas na svečanom prijemu u Šendženu, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

„Oni će se danas vidjeti tokom ručka“, rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li je razjašnjeno da li će biti održan bilateralni sastanak Putina i Trampa. Dodao je da je Putin na današnjem sastanku sa Si Đinpingom razgovarao o rješavanju ukrajinskog sukoba.

Ruski lider ga je, između ostalog, informisao o kontaktima sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom tokom njihove posjete Moskvi.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravi u posjeti Šendženu, gdje se 18. i 19. novembra održava samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK). Za 19. novembar planiran je i susret lidera Rusije, Kine i SAD.