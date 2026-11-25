Autor:ATV redakcija
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Ruska vojska izvršila je napad na brod koji je prevozio teret dvostruke namjene za Oružane snage Ukrajine u Crnom moru, istočno od Odese, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
U saopštenju se navodi da je, osim toga, izvršen i napad dronovima na objekte energetske i logističke infrastrukture, kao i na brodove mornarice koji su uključeni u interese oružanih snaga Ukrajine.
Iz Ministarstva ističu da su pogođeni i logistički centri za distribuciju vojnog tereta za ukrajinske snage u Odeskoj oblasti.
Prema navodima Ministarstva, Rusija je pogodila trafostanice u Harkovskoj, Dnjepropetrovskoj i Žitomirskoj oblasti koje snabdijevaju električnom energijom ukrajinsku namjensku industriju.
Pogođena je termoelektrana "Krivi rog" u Dnjepropetrovskoj oblasti, koja snabdijeva preduzeća ukrajinske namjenske industrije.
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