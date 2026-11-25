Indonežanski spasioci izvukli su osam tijela iz poplavljenog rudnika u provinciji Zapadna Java i nastavili potragu za još 18 rudara za koje se vjeruje da su zarobljeni pod zemljom, saopštila je agencija za potragu i spasavanje.

U saopštenju se navodi da su rudari zarobljeni u rudniku dubokom 100 metara od ponedjeljka, 23. novembra, nakon što su obilne kiše poplavile rudarsko okno.

Agencija dodaje da je pristup rudniku uzak, a teren klizav i mračan, dok spasioci neprestano ispumpavaju vodu.

Rudnik se nalazi u oblasti Pongkor u Bogoru, planinskom području 60 kilometara južno od glavnog grada Džakarte.

Državna rudarska kompanija "Antam", koja upravlja vađenjem zlata u Pongkoru, saopštila je da se nesreća dogodila u nelegalnom rudniku zlata koji ne obuhvataju njene operacije, prenosi Srna.