Kancelar Njemačke Fridrih Merc zaprijetio je Rusiji da će joj pokazati gdje su njene granice, te je optužio za intenziviranje aktivnosti od baltičke regije do Crnog mora.

Kancelar Njemačke Fridrih Merce zaprijetio je Rusiji da će joj pokazati gdje su njene granice, te je optužio za intenziviranje aktivnosti od baltičke regije do Crnog mora.

Poručio je da će Evropljani poduzeti sve potrebne korake kako bi Moskvi pokazali gdje su njene granice.

Obraćajući se poslanicima u Bundestagu tijekom završne rasprave o saveznom proračunu, Merc je iznio procjenu prijetnji i evropskog odgovora te branio naglo povećanje izdvajanja za odbranu.

"Rusija intenzivira aktivnosti u baltičkoj regiji, Rusija intenzivira aktivnosti u Poljskoj, Rusija intenzivira aktivnosti na Crnom moru, Rusija intenzivira aktivnosti u svemiru", rekao je, osvrćući se na nedavne izvještaje o tome da Moskva razvija nuklearno antisatelitsko oružje.

"Rusija snažno intenzivira aktivnosti i ovdje, u našoj zemlji, čak i po cijenu ljudskih života", nastavio je Merc.

"To je situacija, dame i gospodo. Zato moramo i zato ćemo kao Evropljani pokazati Rusiji gdje su njene granice, u svakom smislu te riječi".

Njemačka povećava budžet za "odbranu"

Budžetom za 2027. godinu predviđeno je ukupno 139,4 milijarde evra za odbranu, odnosno 31,2 milijarde evra više nego što je za 2026. godinu predviđeno budžetom, koji iznosi 108,2 milijarde evra.

Taj iznos obuhvata 109,7 milijardi evra iz redovnog budžeta za obranu i 29,6 milijardi evra iz posebnog fonda za Bundesver, osnovanog 2022. godine.

Za nabavku vojne opreme planirano je više od 60 milijardi evra. Taj iznos uključuje avione, opremu i infrastrukturu, dok Berlin radi na ispunjavanju viših NATO-ovih ciljeva za izdvajanja za obranu.