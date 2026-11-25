Dvojica albanskih migranata su tokom provale u rezidenciju princa Vilijama i njegove supruge Kejt ukrala šest pari dugmadi za manžetne i sat, saopštio je britanski sud.

Mirgen Doku /34/ i Arilen Ndoči /32/ pojavili su se na optuženičkoj klupi Prekršajnog suda u Noriču uz pomoć prevodioca za albanski jezik.

Policija je saopštila da se u ponedjeljak uveče, 23. novembra, dogodio incident u Anmer Holu, seoskoj rezidenciji sa 10 spavaćih soba koju je kraljica Elizabeta Druga poklonila Vilijamu i Kejt povodom njihovog vjenčanja.

Doku, koji živi u Londonu, i Ndoči, bez stalne adrese, optuženi su za ulazak u kuću sa namjerom da izvrše krađu i za neovlašteni ulazak na zaštićeno mjesto, navodi policija.

Pred sudom je rečeno da vrijednost ukradenih predmeta nije poznata, prenijela je agencija DPA.

Okružni sudija Metju Boun zadržao je Dokua i Ndočija u pritvoru i rekao im da će u ponedjeljak, 30. novembra, biti izvedeni pred Prekršajni sud u Noriču.

Oni su uhvaćeni u večernjim časovima prije dva dana, nakon što je policija u potrazi na seoskom imanju koristila pse, dronove i helikopter, prenosi Srna.