Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa priprema novo povećanje carina na robu iz Evropske unije, Kine i još 14 ekonomija, saznaje Asošieted pres od dvaju izvora upoznatih s planovima Bijele kuće.

Kancelarija američkog trgovinskog predstavnika (USTR) trebalo bi uskoro da objavi rezultate višemjesečne istrage o industrijskim subvencijama u 16 privreda, nakon čega se očekuje najava novih carina. Prema izvorima agencije AP, rok za objavljivanje rezultata još bi mogao da se promijeni.

Bijela kuća i USTR nisu odgovorili na zahtjeve za komentar. O pripremi novih mjera u utorak su prvi izvijestili Blumberg i Vol strit žurnal.





Vašington optužuje trgovinske partnere za prekomjernu proizvodnju

Američka administracija tvrdi da Kina, Evropska unija i druge privrede državnim subvencijama podstiču proizvodnju koja premašuje domaću potražnju. Prema stavu Vašingtona, takva politika omogućava proizvođačima da velike količine robe izvoze po niskim cijenama, čime američke kompanije dovode u nepovoljan položaj.

Istraga je pokrenuta na osnovu člana 301. američkog Zakona o trgovini iz 1974. godine, koji predsjedniku omogućava uvođenje carina kao odgovor na trgovinske prakse drugih država koje se smatraju diskriminatornim ili štetnim po američku trgovinu.

Pored Kine i Evropske unije, istragom su obuhvaćeni Japan, Južna Koreja, Indija, Vijetnam, Tajvan, Tajland, Malezija, Indonezija, Kambodža, Bangladeš, Singapur, Švajcarska, Norveška i Meksiko.

Tramp traži način da zamijeni carine koje je oborio Vrhovni sud

Nove mjere dio su Trampovih nastojanja da obnovi carinski sistem koji je njegova administracija uspostavila tokom 2025. godine. Američki Vrhovni sud u februaru 2026. poništio je široko postavljene carine koje je Tramp prethodne godine uveo za gotovo sve trgovinske partnere SAD.

Bijela kuća je nakon toga počela da koristi druge zakonske mehanizme kako bi nastavila da sprovodi svoju trgovinsku politiku.

U julu su uvedene carine u rasponu od 10 do 12,5 odsto za 60 trgovinskih partnera, uz obrazloženje da njihove vlasti ne sprovode dovoljno efikasno zabrane uvoza robe proizvedene prinudnim radom.

Najavljene dodatne carine nadovezale bi se na te mjere. Tačne stope zasad nisu objavljene, pa nije moguće procijeniti koliki bi dodatni teret pogodio pojedine zemlje i proizvode.

Novi potez nakon izbornog poraza republikanaca

Najnovija Trampova trgovinska inicijativa dolazi nakon što je Republikanska stranka na ovogodišnjim izborima za Kongres pretrpjela veliki poraz, a nezadovoljstvo građana visokim troškovima života bilo je jedna od važnih tema kampanje.

Uprkos takvom izbornom rezultatu, administracija nastavlja da zagovara carine kao sredstvo zaštite američke industrije. Uvođenje novih uvoznih dažbina moglo bi da izazove dodatne političke sukobe sa demokratama, koji su nakon izbora ojačali svoju poziciju u Kongresu.

Istovremeno, više carine mogu da povećaju troškove američkih uvoznika, a dio tih troškova mogao bi da se prelije i na potrošače.

Tramp, međutim, i dalje ima mogućnost da predsjedničkim vetom blokira zakonodavne pokušaje ukidanja ili ublažavanja carina.

Novi carinski spor uprkos Trampovom približavanju Siju

Najava novih carina posebno je osjetljiva kada je riječ o odnosima SAD i Kine. Tramp je prošle nedjelje boravio u kineskom tehnološkom centru Šenženu, gdje se treći put ove godine sastao sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Si bi sljedećeg mjeseca trebalo da doputuje u Doral na Floridi, gdje će Tramp biti domaćin sastanka grupe G20.

Iako dvojica predsjednika nastoje da poboljšaju međusobne odnose, trgovinska neravnoteža i dalje ostaje jedan od glavnih izvora napetosti između Vašingtona i Pekinga. Kina raspolaže ogromnim proizvodnim kapacitetima u automobilskoj industriji, proizvodnji solarnih panela, čelika i cementa.

Zbog usporavanja domaće potražnje, kineske kompanije sve se više okreću izvozu, što izaziva zabrinutost njihovih konkurenata na drugim tržištima. Kineski trgovinski suficit prošle godine dostigao je rekordnih gotovo 1.200 milijardi dolara.

Upravo je takva neravnoteža jedan od glavnih argumenata Trampove administracije za novo povećanje carina.

Šta nove carine znače za Evropu?

Evropska unija jedna je od glavnih meta najavljenih mjera, što znači da bi dodatne carine mogle da obuhvate i proizvode iz Hrvatske koji se izvoze na američko tržište.

Međutim, dok Vašington ne objavi konačne carinske stope i spisak proizvoda, nije moguće pouzdano procijeniti posljedice po pojedine evropske industrije.