Pokušaj smjene Benjamina Netanjahua s pozicije premijera Izraela suočen je s novim ozbiljnim problemima nakon što su ljevičarske demokrate obustavile pregovore o formiranju vladajuće koalicije.

Odluka je uslijedila u trenutku kada je bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske Gadi Ajzenkot, kojem je povjeren mandat za sastav vlade, postigao koalicioni sporazum s desničarskom strankom Izrael naš dom Avigdora Libermana.

Gotovo mjesec dana nakon parlamentarnih izbora održanih 27. oktobra, Izrael je i dalje u političkoj blokadi.

Stranke okupljene oko Ajzenkota osvojile su 48 od ukupno 120 mandata u Knesetu, dok Netanjahuov savez krajnje desnih i ultraortodoksnih stranaka raspolaže sa 53 poslanika.

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Ključ za formiranje parlamentarne većine nalazi se u rukama arapskih stranaka, koje su osvojile rekordnih 19 mandata.

Liberman, međutim, odbija mogućnost formiranja vlasti s političkim predstavnicima arapskog stanovništva, koje čini 21 odsto stanovništva Izraela.

Takav stav izazvao je nezadovoljstvo lidera demokrata Jaira Golana, koji insistira na tome da Ajzenkot ispuni predizborno obećanje o smjeni Netanjahua.

Dodatni razdor među Netanjahuovim protivnicima izazvali su Ajzenkotovi pregovori s Likudom i ultraortodoksnim strankama o mogućnosti formiranja vlade nacionalnog jedinstva.

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„Opciju vlade nacionalnog jedinstva moramo ukloniti sa stola“, poručile su demokrate, obrazlažući odluku o prekidu pregovora.

„Posljednjih dana sa zabrinutošću posmatramo kako razgovori s Likudom i ultraortodoksnim strankama određuju cjelokupan tok pregovora“, naveli su.

Iz Ajzenkotove stranke Jašar (Yashar), međutim, tvrde da su razgovori s Netanjahuovim političkim blokom odraz „iskrene opredijeljenosti za formiranje najšire moguće vlade“.

Ističu da će razmotriti sve mogućnosti kako bi spriječili održavanje novih parlamentarnih izbora, izvještava Rojters.

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Ajzenkot je mandat za sastav vlade dobio 8. novembra, nakon što su ga i arapske stranke podržale kao najprihvatljivijeg kandidata za premijera.

Rok za formiranje vlade ističe 6. decembra, uz mogućnost produženja za dodatnih 14 dana.

Ukoliko Ajzenkot ne uspije obezbijediti parlamentarnu većinu, očekuje se da će predsjednik Izraela mandat povjeriti Netanjahuu.

Ako ni on ne uspije okupiti najmanje 61 poslanika, Izrael će se najvjerovatnije suočiti s novim parlamentarnim izborima.

Netanjahu, najdugovječniji premijer u istoriji Izraela, do tada će ostati na čelu vlade u tehničkom mandatu.