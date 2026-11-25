Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa predložila je uvođenje novih carina na uvoz robe iz 14 trgovinskih partnera, uključujući EU i Kinu, izjavio je trgovinski predstavnik SAD Džejmison Grir.

On je rekao da bi carine na određene proizvode iz EU porasle na 15 odsto, a za Kinu do 20 odsto, prenijela je agencija DPA.

Grir je naveo da prijedlog predviđa nove carine za Indiju, Japan, Švajcarsku, Tajvan, Tajland, Vijetnam, Bangladeš, Kambodžu, Indoneziju, Južnu Koreju, Maleziju i Singapur.

On je ukazao da su američki trgovinski partneri decenijama razvijali industrijske i trgovinske strategije s ciljem da imaju bilans u svoju korist "dok istovremeno erodiraju proizvodnu bazu SAD".

Tramp je ranije uveo sveobuhvatne carine ključnim trgovinskim partnerima SAD, tvrdeći da će to pomoći u jačanju američke proizvodnje i obezbjeđivanju radnih mjesta.

Vrhovni sud SAD poništio je većinu tih carina.