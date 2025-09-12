Шта урадити када вас убоде стршљен?

12.09.2025
Ујед стршљена углавном прође без неких великих проблема по здравље али може да буде и те како опасан.
Уколико се стршљен не дира и не осјети угроженим неће да напада, али када је нападнут, наноси веома болан убод својом жаоком.
Жаока је таква да се враћа у тијело и не остаје на мјесту уједа, за разлику од уједа осе или пчеле. Ово стршљену омогућава да преживи напад и изврши више убода у једном нападу.
Отров који луче, и који се убацује у организам током убода, може да доведе до појаве јаког бола и реакције коже али и целог организма, поготово ако је више убода.
Физичка реакција на ујед стршљена зависи од мјеста уједа.
Уједи по екстремитетима су безопаснији од уједа у предјелу главе и врата. Посебно су опасни уједи који се јаве у предјелу усне дупље.
Стршљени имају обичај да издубе воћку којом се хране. Уколико се не обрати пажња, не види се стршљен који се храни и загризе се воћка може да дође до по живот опасног уједа у предјелу усне дупље.
Уколико је убода више за очекивати је да ће тегобе и симптоми бити израженији. Ујед једног стршљена је у главном безопасан поготово уколико немате раније забиљежене алергијске реакције.
Након уједа може да се јави:
Црвенило и оток на мјесту убода. Ова реакција може да се шири по кожи и да захвати и десетак центиметара. Сама по себи и даље не представља алергијску реакцију већ саму реакцију коже на токсин који је убодом унесен.
Бол на мјесту убода је очекивана реакција. Бол се креће од благог бола који може да потраје и до неколико сати и изгуби се сам од себе до јаког бола који понекад пацијенти описују „као да их је неко песницом ударио на месту уједа“.
Печење на мјесту уједа може да буде посебно изражено, најчешће се описује као жарење које се, како вријеме пролази појачава.
Може да се јави малаксалост и вртоглавица, што је често посљедица страха од самог догађаја.
Уколико додје до праве алергијске реакције, долази до појаве црвенила и копривњаче која се шири по целом тијелу, осјећаја гушења, отока грла врата и на крају губитка свијести. Срећом ове реакције су ријетке.
Зашто постоје и психичке реакције на ујед стршљена?
У народу постоји уврежени али и оправдани страх од ових инсеката.
Дешава се понекад да пацијенти губе свијест усљед страха и панике након уједа. То се дешава иако сам ујед није опасан, нема веће реакције по кожи нити алергијске реакције.
Из тог разлога треба пацијенту којег је ујео стршљен приступити полако без панике. Најбоље је одмах ставити га да легне, провјерити мјесто убода и притисак те кренути са терапијом али и опсервацијам. Опсервација може да потраје и по неколико сати и у интересу је пацијената иако нема изражене реакције.
Покушајте да се без панике, трчања, агресивног махања руку и убијања стршљена удаљите од њега односно њих.
Када сте се нашли на сигурној удаљености:
Мјесто уједа добро исперите хладном водом и сапуном.
Квасите мјесто хладном водом или ставите лед у крпу и хладите мјесто уједа како бисте смањили оток и упалу.
Попијте неки од лијекова из рода антихистаминика како бисте смањили вјероватноћу за развој алергијске реакције.
Након што сте охладили мјесто уједа, можете га намазати неком од крема које садрже кортикостероид или антистаминике.
Бол може да потраје и неколико сати, па уколико је изражен и уколико немате алергију можете попити неки од лијекова за болове из рода парацетамола или ибупрофена.
Уколико се ипак лоше осјећате, кренуло је да се шири црвенило, оток, бол, јавите се у најближу хитну помоћ или нека вас неко од ваших од укућана одбаци у најближу хитну помоћ ради даље његе.
Како да спријечите ујед стршљена?
Стршљен вас неће ујести уколико се не осјети угроженим. Најбоље је да њих и њихово гнијездо заобилазите у широком луку.
Уколико вам је слетио на руку или ушао у кућу, без панике лагано га склоните и избаците. Имајте на уму да су то само инсекти који су пошли негде својим послом или су привучени воћем које се нашло на вашој тераси.
Нису циљано дошли код вас да вас уједу ма колико њихов звук летења био страшан.
