Извор:
АТВ
Музика која подиже расположење, приче које дирају срце, занимљиви гости, много смијеха и вриједне награде – све вас то чека вас у емисији „Ритам викенда“, новом разлогу да суботом поподне будете испред малих екрана од 16 часова и 30 минута. Ово није само још једна телевизијска емисија – ово је право викенд дружење са нашом Верицом Михајловић.
У опуштеној, динамичној и ведрој атмосфери отварамо врата занимљивим људима, доносимо њихове животне приче, откривамо инспиративне судбине, разговарамо о темама које нас се тичу и подсјећамо да се најљепше приче често крију управо међу нама. Поред свега овога, скуваће се и пробати нешто укусно.
А када се споје добра музика, искрени разговори и позитивна енергија, забава је загарантована! Уз занимљиве садржаје и бројна изненађења, гледаоце очекују и вриједне награде компаније „Цептер“, јер у „Ритму викенда“ увијек постоји још један разлог за осмијех!
Очекују вас емоције, смијех, позната и нова лица, сјајна атмосфера и много добрих разлога да викенд зачините на најљепши начин.
Зато нам се придружите, у суботу од 16 часова и 30 минута, јер ваше суботње поподне има нову адресу!
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