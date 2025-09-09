Мјештани Мотика у страху шаљу дјецу у школу!

Извор:
Почетак нове школске године мјештанима Мотика улио је додатну забринутост за безбједност дјеце, јер упркос закључцима надлежних да су у овом насељу неопходни лежећи полицајци, како би се бахатим возачима стало у крај, по том питању се до сада ништа није предузело.
Прије мјесец дана они су петицијом, коју је потписало око 700 мјештана, од Градске управе и Министарства унутрашњих послова Републике Српске (МУП РС) затражили успориваче брзине, међутим то још није учињено.
Иницијатор петиције Слађана Странатић изјавила је за "Глас Српске" како су из МУП-а РС потврдили да је потребно поставити лежеће полицајце, али нису навели када би то могло бити реализовано.
- Нико ми се након тога није јављао. Поново сам планирала да контактирам са Градском управом, јер вјерујем да им се МУП у вези с тим већ обраћао - рекла је Странатићева.
Према њеним ријечима, док чекају на реакцију надлежних и даље се дешавају несреће које су само доказ да су захтјеви мјештана оправдани.
- Било је нових несрећа након тога, баш код наше куће. Нисам сигурна шта се тачно десило, али након једне свадбе прије два викенда био је удес. Ударен је аутомобил који је био паркиран, а интервенисала је и полиција - навела је Странатићева.
Она је истакла да је почетак школске године додатно повећао страх међу родитељима, те да се сви надају безбједнијим условима за ђаке, али и за друге учеснике у саобраћају.
- Имам двоје школараца и свакодневно морам размишљати да ли ће сами изаћи на пут. Надам се да ће надлежни ускоро ријешити овај проблем како не бисмо били приморани предузети оштрије мјере - поручила је она.
Из Одјељења за саобраћај и путеве навели су да је у Илинданској улици у Мотикама у претходном периоду постављена сва потребна саобраћајна сигнализација, којом је, између осталог, брзина кретања моторних возила ограничена на 40 км/х, те су на тај начин створени услови за безбједно одвијање саобраћаја.
- Додатно смо упутили допис Полицијској управи Бањалука, којим је затражено предузимање додатних мјера из њихове надлежности, а све како би се спријечили несавјесни возачи да возе не поштујући постављену саобраћајну сигнализацију - поручили су из надлежног одјељења.
Према њиховим ријечима, лежећи полицајци се постављају искључиво на основу ревидованог саобраћајног пројекта, а на основу претходно обрађених аналитичких параметара који оправдавају њихово постављање.
- Одјељење за саобраћај и путеве ће обавити додатне анализе услова и начина одвијања саобраћаја, затражити податке од ПУ Бањалука о саобраћајним незгодама, те по потреби поставити додатну саобраћајну сигнализацију и опрему - истакли су из овог одјељења.
Мјештанин Мотика Ђорђе Лужија раније је истакао да у овом насељу возилима управљају и малољетници, као и одрасли без возачке дозволе, те особе са нерегистрованим аутомобилима.
- Ограничење је 40, а појединци возе дупло више од дозвољене брзине. Такође, пут је узак и јако је тешко да се два аутомобила мимоиђу, још када на то додамо ударне рупе којих је све више на путу, то постаје неподношљиво - изјавио је Лужија тада.
Највећи ризик, како тврди, је за дјецу која се возе по насељу бициклима, тротинетима, те их родитељи возе у колицима или на трициклима.
- Проблем представљају и комерцијалисти који не живе у Мотикама, а службеним возилима овуда пролазе 70-80 на сат. Често пролазе и претоварени камиони који се крећу неконтролисаном брзином - тврди он.
