Данас обиљежавање 111 година од рођења патријарха Павла

Извор:

СРНА

11.09.2025

16:47

Данас обиљежавање 111 година од рођења патријарха Павла

Вјерници данас обилазе гроб блаженопочившег патријарха Павла у београдском манастиру Раковица поводом 111 година од његовог рођења.

Весна, чукунунука велике српске добротворке Томаније Обреновић, која је велики дио породичног иметка дала за обнову ове светиње, рекла је Срни да годинама уназад на празник Усјековања главе Светог Јована Крститеља долази на ово мјесто и у мислима разговара са патријархом, кога је добро познавала.

фудбалска лопта-фудбал

Фудбал

Тренер Тотенхема жели да уведе револуционарна правила у фудбалу

"Често је долазио у манастир Сланци, гдје сам послуживала. Био је веома мудар, могу рећи и дипломата. Оно по чему га памтим је његов отпор да наши људи одлазе у иностранство. Жустро се противио томе и саветовао свима да остану овде, да се оцрквењују, да наше цркве и наш народ живи", рекла је она.

Међу присутним вјерницима који су обишли гроб српског патријарха, кога су многи за живота сматрали живим свецем, биле су и четири дјевојчице из Основне школе "Коста Абрашевић" из Ресника.

Једној од њих је бака јутрос рекла да је рођендан патријарху Павлу и да је добро да данас оде у манастир, па су одлучиле да дођу све четири.

Капије манастира, у ком је јутрос служен помен за патријарха Павла, отворене су цијелог дана, а Београђани не престају да долазе на поклоњење.

Jelena Karleuša

Сцена

Неко може да ме убије: Јелена Карлеуша у страху

Један од најомиљенијих и најпоштованијих поглавара Српске православне цркве /СПЦ/ патријарх Павле, чије је свјетовно име било Гојко Стојчевић, рођен је на велики православни празник Усјековање главе Светог Јована Крститеља 11. септембра 1914. године у Кућанцима код Доњег Михољца у Славонији.

За патријарха СПЦ изабран је 1. децембра 1990. године, замијенивши на том мјесту тешко обољелог патријарха Германа. Устоличен је 2. децембра 1990. године у Саборној цркви Светог архангела Михаила у Београду када је поручио да му је једини програм рада Јеванђеље.

На трону Светог Саве као патријарх српски био је 19 година, а у његово вријеме основана је Академија СПЦ за умјетност и конзервацију, враћена је вјеронаука у јавне школе, а Богословски факултет у окриље Универзитета.

Милорад Којић

Република Српска

Којић: Нема чланства у ЕУ док је БиХ протекторат

Патријарх српски Павле преминуо је 15. новембра 2009. године у 95. години на Војномедицинској академији у Београду, а по властитој жељи сахрањен је у београдском манастиру Раковица. На посљедњи починак испратило га је више од пола милиона људи.

Гроб блаженопочившег патријарха Павла сваке године посјећује на хиљаде православних вјерника, посебно на дан његовог рођења и упокојења.

Patrijarh Pavle

