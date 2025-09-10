Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

10.09.2025
08:08
Коментари:0
Сви релевантни сајтови за праћење временских прилика упозоравају на олују која ће се формирати у Италији и прећи у регион. Према првим процјенама, невријеме ће прво прећи у Словенију, затим у Хрватску, а дио би могао завршити у БиХ. Из тог разлога издата су упозорења. У БиХ су на снази жути и наранџасти метеоаларм.
За већину Хрватске издато је упозорење, а за ријечку, сплитску, книнску и дубровачку регију упаљен је црвени метеоаларм због обилне кише и грмљавинског невремена.
Према прогнозама сајта weather.com, од 11 часова олујни облак ће се надвити над Словенијом и Хрватском. Иста предвиђања има и windy.com који тврди да ће на квадратном метру пасти и до 100 литара кише. Упозорење је и да ће са Јадрана дувати вјетар 100 километара на час.
Још је прерано да би се говорило о БиХ на основу ових прогноза, али претпоставља се да ће невријеме након 13 часова прећи у БиХ, док ће већина отићи према Мађарској.
Бх метео упозорава да су могуће и бујичне поплаве, а да нас нестабилно вријеме очекује и сутра.
За већи дио БиХ активни су метеоаларми. Наранџасти је активан за грмљавину и обилне падавине, а жути за ударе вјетра.
Иако нестабилније, значајнији пад температура се не очекује. Задржало би се топло вријеме, нарочито данас, са температурама до око 33 степена на сјевероистоку.
До краја седмице промјењиво вријеме, за викенд уз локалне пљускове.
По свему судећи, почетком идуће седмице враћа се стабилније вријеме.
Из Републичког хидрометеоролошког завода издали су упозорење на обилне падавине у Херцеговини данас и сутра.
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму