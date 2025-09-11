Поново тешка несрећа: Ауто смрскан, саобраћај обустављен

Извор:
11.09.2025
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у мјесту Грачаница на путу Бугојно - Горњи Вакуф.
Саобраћај на овом дијелу пута је обустављен, а на терену је полиција која обавља увиђај.
У несрећи је учествовало више возила, а како се може видјети један аутомобил је потпуно смрскан док је други завршио поред пута.
За сада нема информација да ли је неко повријеђен у удесу.
Нису познате ни тачне околности под којима је дошло до судара.
Возачима се савјетује да избјегавају ову дионицу и користе алтернативне правце док се не заврши увиђај.
