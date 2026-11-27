Autor:ATV redakcija
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Putničko vozilo Folksvagen model ID.BUZZ, ID.3, ID.4 i ID.7 predmet je opoziva zbog utvrđenog rizika za potrošače.
Opoziv se odnosi na model ili modele E2, ED, a kao vrsta rizika navedeno je: Rizik od požara.
Ovaj slučaj je evidentiran pod brojem opoziva 147/2026, sa datumom 27. 11. 2026.. Kategorija slučaja je Opoziv proizvoda od potrošača.
Potrošačima koji poseduju ovaj proizvod savetuje se da provere da li je njihov primerak obuhvaćen opozivom i da prate uputstva proizvođača, distributera ili nadležnih institucija.
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