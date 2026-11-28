Okeani apsorbuju oko 30 odsto ugljen-dioksida nastalog ljudskim aktivnostima, prvenstveno zahvaljujući fitoplanktonu. Ovi mikroskopski organizmi žive na površini vode i koriste gas za fotosintezu, čime smanjuju uticaj globalnog zagrijavanja.

Za ovaj proces potrebni su im hranljivi sastojci poput nitrata i fosfata, ali i izuzetno male količine gvožđa. Dostupnost ovog metala toliko je ograničena da usporava rast fitoplanktona na oko četvrtini površine svjetskih mora. Kada bismo napunili 400 olimpijskih bazena morskom vodom, u njima bi se našlo svega pola grama gvožđa.

Iako ga ima veoma malo, uticaj ovog elementa je ogroman. Jedan jedini atom gvožđa može da omogući vezivanje između 100.000 i milion atoma ugljenika. Zahvaljujući tome, izuzetno male količine gvožđa podržavaju apsorpciju ogromnih količina ugljen-dioksida.

Ovaj ugljenik se zatim prenosi na dno okeana, gdje može da ostane uskladišten tokom dugih vremenskih perioda. Biološki procesi koji ga hvataju i transportuju u dubine nazivaju se biološka pumpa ugljenika.

Gvožđe u otvorene okeane stiže različitim prirodnim putevima. Dugo se smatralo da je atmosfersko taloženje mineralne prašine njegov glavni izvor, ali su novija istraživanja potvrdila i značaj drugih izvora. Među njima se izdvajaju sedimenti sa morskog dna, podvodni vulkani i velike rijeke.

Pored toga, važnu ulogu ima i takozvana pumpa kitova, jer morski sisari putem izmeta vraćaju rastvorljivo gvožđe u površinske slojeve okeana.

Organska materija i klimatske promjene

Danas je poznato da je više od 99 odsto rastvorenog gvožđa u okeanu vezano za organsku materiju. Nedavno razvijeni model, zasnovan na analizi stotina uzoraka prikupljenih duž puta dugog 10.000 kilometara u Tihom okeanu, pokazao je koliko je ovaj odnos složen.

Istraživači su utvrdili da se organska materija u interakciji sa gvožđem ponaša više kao orkestar nego kao solo instrument. Nije važan samo prosječan rezultat, već raznolikost sastojaka i način na koji se oni kombinuju, što na kraju određuje koliko će gvožđa biti dostupno u vodi.

Međutim, klimatske promjene mijenjaju uslove u okeanima, što bi moglo da dovede do toga da gvožđe postane nedostupno fitoplanktonu. Naučnici upozoravaju da je neophodno razumjeti šta će se dogoditi u budućnosti kada okeani postanu topliji, kiseliji i siromašniji kiseonikom.

Promjene klime uticaće na količinu, raspodjelu i vrstu organske materije prisutne u morima. Zbog toga se ubrzano razvijaju modeli koji treba da predvide kako će ovi faktori uticati na sposobnost okeana da nastavi da apsorbuje ugljen-dioksid.

Vještačko đubrenje okeana kao rješenje

Ideju o dodavanju gvožđa u okeane popularizovao je krajem osamdesetih godina prošlog vijeka okeanograf Džon Martin.

"Dajte mi pola tankera gvožđa i donijeću vam novo ledeno doba", rekao je tada Martin.

Danas, u okviru globalnih napora za postizanje klimatske neutralnosti, ova ideja ponovo dobija na značaju. Početkom 2026. godine međunarodni istraživački tim, predvođen doktorom Kenom Biselerom, objavio je rad u kojem se zalaže za novu generaciju terenskih ispitivanja vještačkog đubrenja okeana.

Predložena su znatno veća područja za testiranje, površine oko 1.000 kvadratnih kilometara, uz stroge mehanizme praćenja.

Istraživanje naučnika sa Univerziteta Kalifornije u Irvajnu, objavljeno u časopisu "Nejčer" (Nature), utvrdilo je da lokacija đubrenja ima ključnu ulogu u smanjenju ekoloških rizika. Modeliranja pokazuju da bi primjena ove metode u ekvatorijalnom dijelu Tihog okeana izazvala ozbiljne poremećaje u lancu ishrane.

S druge strane, Južni okean pokazao se kao područje sa najpovoljnijim odnosom između vezivanja ugljenika i umjerenog rizika po ekosistem.

Primjena ovih metoda strogo je regulisana međunarodnim sporazumima, poput Londonske konvencije, koja zabranjuje nekontrolisane komercijalne geoinženjerske aktivnosti. Naučna zajednica sve više se usredsređuje na uspostavljanje strogih standarda za praćenje i izvještavanje.

Cilj je da se precizno utvrdi koliko ugljenika zaista tone na dno okeana, a koliko se vraća u atmosferu. Ekološke organizacije i dalje se snažno protive ovakvim intervencijama zbog straha od poremećaja morskih ekosistema i širenja zona sa nedostatkom kiseonika.