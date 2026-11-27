Vještačka inteligencija /VI/ omogućiće ruskim preduzećima da smanje broj kancelarijskih i maloprodajnih radnika za 13 odsto, uštede na platama i učine svoje menadžere produktivnijim, navode analitičari državne Sberbanke i Sveruskog istraživačkog instituta rada.

Prema autorima, VI bi mogla da utiče na 51 odsto zaposlenih Rusa. Oko 38 odsto koje čine menadžeri, inženjeri, nastavnici i ljekari moraće da restrukturišu svoj posao da bi se prilagodili novoj tehnologiji.

U profesijama kao što su prodajno osoblje, računovođe i izvršni asistenti, VI bi mogla da u potpunosti preuzme posao od ljudi, prenosi portal "Meduza".

Prema studiji, VI neće uticati na radnike službi obezbjeđenja, vozače ili fizičke radnike. Sveukupno, ova tehnologija neće uticati na 36,3 miliona radnika u 208 profesija, od kojih većina uključuje fizički rad.

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U studiji se navodi da na nižim nivoima plata, VI ne može da dosegne 76 odsto datog posla, dok na višim nivoima plata može da učini 85 odsto zadataka efikasnijim.

Usvajanje VI uštedjelo bi vrijeme zaposlenima i omogućilo poslodavcima da oslobode 27 odsto fonda plata, dodali su analitičari, prenosi Srna.