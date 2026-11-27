Jutjub nastavlja da proširuje ponudu pogodnosti za korisnike Premium pretplate, a najnovija funkcija omogućava im da personalizuju izgled ikone mobilne aplikacije i tako unesu dašak originalnosti na početni ekran svog pametnog telefona.

Ova opcija dostupna je u podešavanjima aplikacije pod kategorijom Premium ep ajkon, gdje korisnici mogu birati između tri različita dizajna.

Trenutno ponuđene ikone uključuju varijante poput one sa sjajnim, metalnim završetkom koji podsjeća na srebreno Jutjub Plej dugme, zatim ikonu s crvenim potezima koji djeluju kao da su naneseni kistom te onu s pikselizovanim efektom i gradijentom preko standardne ikone.

Opcija mijenjanja ikone zasad nije široko dostupna i čini se da Jutjubova funkciju postepeno uvodi kako za korisnike na Android, tako i za one na iOS platformi.

Mnogi još nisu dobili ovu mogućnost, uključujući i neke uređaje na kojima je testirano.ž

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Osim trenutnih tri dizajna, Jutjub testira još četiri verzije ikona, među kojima su spomenute i retro inspirisane varijante, ali one zasad nisu dostupne korisnicima.

Promjena ikone tako je još jedna u nizu opcija koje popularne aplikacije nude pretplatnicima, slično kao što to rade platforme poput Instagrama, X-a (bivši Tviter, Redita i Telegrama, gdje je personalizacija dostupna isključivo onima koji plaćaju za dodatne usluge, prenosi Bajtboks.