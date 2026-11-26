Gitarista britanske pop grupe Duran Duran Endi Tejlor preminuo je u 65. godini, nakon duge i teške borbe sa rakom prostate, saopštili su danas članovi benda.

Tejlor je preminuo u ponedjeljak, u svom domu na Ibici, u Španiji, okružen porodicom, navodi se u saopštenju grupe, prenosi "BBC".

"Endi je vodio dugu i hrabru borbu sa rakom prostate", naveli su članovi benda, dok je njegova supruga Trejsi poručila da jeon bio stub njihove porodice i da će im nedostajati svakog dana.

Rođen u Tajnemutu, na sjeveroistoku Engleske, Tejlor je bio jedan od osnivača grupe Duran Duran, kojoj se pridružio 1980. godine nakon audicije u Birmingemu.

Kao gitarista i tekstopisac učestvovao je u stvaranju nekih od najvećih hitova benda, među kojima su "Sejv e Prejer", "Rio" i "Grl on Film".

Grupa Duran Duran stekla je svjetsku popularnost tokom 1980-ih godina prošlog vijeka, kao jedan od najpoznatijih predstavnika novog romantičarskog muzičkog pokreta.

Njihov uspjeh dodatno je podstaknut muzičkim spotovima koji su se emitovali na tada novopokrenutoj televiziji MTV.

Tokom karijere Tejlor je sarađivao i sa poznatim muzičarima, među kojima su Robert Palmer, Rod Stjuart i Belinda Karlajl.

Sa Džonom Tejlorom, takođe, članom grupe Duran Duran, osnovao je prateći projekat Paver Stejšn, u kojem je učestvovao i Robert Palmer.

Grupu je napustio 1985. godine, a ponovo joj se pridružio 2000. godine.

Saradnja je trajala do 2004, kada je napustio bend nakon snimanja albuma "Astronaut".

Kasnije je ponovo sarađivao sa grupom na albumu "Dens Makabr" iz 2023. godine.

Tejlor nije prisustvovao ceremoniji prijema Duran Duran u Rokenrol kuću slavnih 2022. godine, a pjevač grupe Sajmon Le Bon pročitao je njegovo pismo u kojem je gitarista otkrio da boluje od metastaze raka prostate u četvrtom stadijumu.

Le Bon se oprostio od kolege i prijatelja, ističući da Tejlor nikada nije birao lakši muzički put i da je njegov stil dao bendu poseban zvuk.

Tejlor je iza sebe ostavio suprugu Trejsi, sa kojom se upoznao na početku karijere grupe i venčao 1982. godine, četvoro djece i unuka Albija, prenosi "B92".