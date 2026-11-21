Praznična filmska tradicija mogla bi dobiti novo poglavlje, jer je kompanija Disney pokrenula razvoj nastavka kultne komedije "Sam u kući“, a u projekat je uključen i Mekoli Kalkin, glumac koji je obilježio prve filmove iz ovog serijala.

Kako piše "Varajeti", Kalkin učestvuje u pripremi scenarija zajedno sa Setom Rogenom i Evanom Goldbergom, koji će biti i producenti preko svoje produkcijske kuće "Point Grey".

Projekat je još u početnoj fazi, pa zasad nema informacija o ostatku glumačke ekipe, detaljima radnje niti datumu premijere. Ipak, ranije se pojavila ideja prema kojoj bi se Kalkin vratio ulozi Kevina Mekalistera, ali ovog puta kao odrasla osoba i roditelj.

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Prema tom konceptu, Kevin bi odgajao sina, a njih dvojica našli bi se u situaciji koja podsjeća na događaje iz originalnog filma, samo sa zamijenjenim ulogama.

D‌ječak bi, naime, oca ostavio ispred kuće i postavio mu zamke.

Prvi film "Sam u kući" premijerno je prikazan 1990. godine i vremenom je postao jedan od najprepoznatljivijih prazničnih klasika. Kalkin je dvije godine kasnije ponovio ulogu u nastavku "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku".

Naredni filmovi iz franšize snimani su bez njega, a posljednji pokušaj oživljavanja serijala bio je "Sam u kući" iz 2021. godine, u produkciji Diznija.

Ostaje da se vidi hoće li novi projekat ponovo okupiti publiku oko Kevina Mekalistera.

(Nezavisne novine)