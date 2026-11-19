Slika Vinsenta van Goga "Kesteni u cvjetanju" prodata je za rekordnih 190,4 miliona dolara na aukciji u "Sotbiju" u Njujorku.

Slika Vinsenta van Goga "Kesteni u cvjetanju" prodata je za rekordnih 190,4 miliona dolara na aukciji u "Sotbiju" u Njujorku.

Ovo je rekordna cijena za Van Gogove slike i druga najviša za bilo koje umjetničko djelo prodato u "Sotbiju", prenijela je agencija DPA.

Tu čast drži "Portret Elizabete Lederer" slikara Gustava Klimta, prodat prije godinu dana u istoj kući za 236,4 miliona dolara.

Van Gog je naslikao pejzaž tokom posljednja dva mjeseca svog života, nakon što je bio tek pušten iz psihijatrijske bolnice Sen Remi, prenosi Srna.

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Preselio se u živopisno selo sjeverozapadno od Pariza, gdje je, prema navodima "Sotbija", Van Gog doživio snažan talas optimizma i energije koji se prelio na njegova platna.

Aukcijsku prodaju su pokušali da spriječe potomci njemačkog izdavača Samuela Fišera, koji je rekao da je porodica prodala ovu sliku 1936. godine pod pritiskom nacista, kada su bili primorani da pobjegnu iz Berlina.