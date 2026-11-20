Istaknuti umjetnik, violinista i dugogodišnji član Narodnog orkestra Radio Beograda, Branko Belobrk, preminuo je 18. novembra u Beogradu, saopštila je Muzička produkcija RTS-a.

Rođen je 27. avgusta 1929. godine u mestu Popinci kod Rume. Violinu je učio još kao dječak, ali je susret sa Vlastimirom Pavlovićem Carevcem obilježio njegov životni i muzički put.

Tada postaje najmlađi član Narodnog orkestra Radio Beograda, koji je Carevac predvodio, i svoje sviračko interesovanje usmjerava ka narodnoj muzici. Veliko muzičko znanje prenosio je i drugim muzičarima, radeći kao šef orkestra u Kulturno-umjetničkom društvu "Mika Mitrović".

Uporedo je korepetirao mladim pjevačima koji su imali potencijal da postanu radio-pjevači.

Poslije Carevčeve smrti osnovao je sopstveni orkestar, koji je često nastupao u programima tadašnje Radio-televizije Beograd. Učestvovao je u brojnim muzičkim emisijama, među kojima su "Siluete", "Sabor narodne muzike", "Kod zlatnog konja" i "Od srca srcu".

Brdo nagrada i priznanja

Bio je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, kao i jedan od osnivača festivala "Carevčevi dani", koji se održava u Velikom Gradištu.

U sjećanju ostaje kao umjetnik koji je nastojao da narodna muzika sačuva svoj izvorni zvuk i autentičnost, čuvajući i prenoseći njene istinske vrednosti budućim generacijama.

Ispraćaj za kremaciju Branka Belobrka biće održan u subotu, 21. novembra, u 11 časova, na Novom groblju u Beogradu.