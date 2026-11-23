U Beču će 23. januara biti održan Svetosavski bal posvećen obilježavanju sedam vijekova od početka izgradnje manastira Visoki Dečani, dok će humanitarna misija biti usmjerena na prikupljanje sredstava za osnivanje Kuće za umjetnost u Prizrenu.

Ovogodišnji 28. Svetosavski bal biće održan ood motom "Nasljeđe budućnosti" u palati Hofburg, gdje posjetioce očekuje bogat umjetnički i muzički program u 18 sala.

Kao remek-djelo srednjovjekovne umetnosti i arhitekture, Visoki Dečani predstavljaju dragocjen dio sprskog istorijskog identiteta i simbol trajanja kroz vijekove.

Upravo će ovaj značajan jubilej biti u središtu programa 28. Svetosavskog bala, koji će kroz umjetnost, kulturu i duhovnost ukazati na važnost očuvanja nasljeđa Kosova i Metohije i njegovog prenošenja budućim generacijama, navodi se na stranici Svetosavskog bala.

Uz blagoslov Eparhije raško-prizrenske i Eparhije austrijske, priprema se poseban program koji povezuje tradiciju i savremeno stvaralaštvo, prošlost i budućnost.

U okviru programa, uz podršku Doma kulture "Gračanica", biće predstavljeno 12 umjetničkih projekata posebno osmišljenih za ovu manifestaciju.

Među njima se izdvajaju skulptura "Dečanski portal", multimedijalni projekat "Čuvari nasljeđa" i projekat "Gračanica grad".

Svaki od ovih projekata na jedinstven način predstavlja bogatstvo kulturnog i duhovnog nasljeđa i vrijednosti koje povezuju generacije.

Poseban umetnički doživljaj prirediće mlade balerine Škole baleta "Gračanica" koje će izvesti balet "Zidanje Dečana", dok će studenti Fakulteta umjetnosti u Zvečanu svojim nastupom dodatno obogatiti program večeri.

Ovogodišnji Svetosavski bal biće posvećen i mladima koji svojim znanjem, trudom i talentom predstavljaju budućnost srpskog naroda, a među gostima manifestacije biće 25 najboljih učenika osnovnih škola iz 25 opština sa Kosova i Metohije.

Njihovo prisustvo nosi posebnu simboliku i podsjeća da nasljeđe istinski živi onda kada ga nove generacije upoznaju, razumiju i nastavljaju da čuvaju.

Kroz bogat umetnički i kulturni program, 28. Svetosavski bal nastoji da pokaže da očuvanje nasljeđa nije samo sjećanje na prošlost, već i odgovornost prema budućnosti.

Posebna sala biće posvećena tradicionalnoj srpskoj svadbi, uz kratke scenske prikaze u trajanju od po 15 minuta, koje će izvoditi glumci Narodnog pozorišta u Nišu.

Muzički program 28. Svetosavskog bala okupiće istaknuta imena domaće i regionalne scene. Među izvođačima su Momčilo Bajagić Bajaga, Buč Kesidi, Lena Kovačević, Danica Krstić i Nevena Božović, Dejan Cukić i Nada Pavlović.

Karte se mogu kupiti na zvaničnom sajtu Svetosavskog bala /savaball.at/, gdje se mogu naći i detaljne informacije o učesnicima i samom događaju.

Srpski centar u Beču postoji od 1995. godine i bavi se promovisanjem i afirmisanjem srpske tradicije i savremene kulture, prenosi Srna.