Njemački model, glumica i umjetnica Vera Gotlibe Ana grofica fon Lendorf-Štajnort, poznata kao Veruška ili Veruška fon Lendorf, preminula je 25. novembra 2026. godine u 87. godini, u svom domu, okružena porodicom i prijateljima, piše „Vog“.

Veruška

Rođena 14. maja 1939. godine u Kenigsbergu (današnjem Kalinjingradu), Veruška je poticala iz pruske aristokratske porodice. Njen otac, grof Hajnrih fon Lendorf-Štajnort, učestvovao je u neuspjelom atentatu na Adolfa Hitlera 20. jula 1944. godine, zbog čega je pogubljen. Porodica je prošla kroz strahote rata i zatvora, a aristokratski svijet u kojem je rođena nestao je do kraja Drugog svjetskog rata.

Visoka više od 180 centimetara, otkrivena je kao model u Firenci 1959. godine. Rani pokušaji da izgradi karijeru u Njujorku nisu donijeli uspjeh, ali je u Italiji ostvarila kreativnu saradnju sa fotografom Džonijem Monkadom. Hiljade neobjavljenih fotografija iz tog perioda kasnije su postale osnova za knjigu i izložbu „From Vera to Veruschka“.

Najveći preokret u karijeri napravila je stvorivši samu Verušku – personu misterioznog porijekla i imena koje zvuči rusko. Povratkom u Njujork 1964. godine zatekla je modnu industriju spremnu da prihvati njen nekonvencionalni izgled.

U Dajani Vriland, tadašnjoj urednici američkog „Voga“, pronašla je saveznicu. Fotograf Ričard Avedon proglasio ju je „najljepšom ženom na svijetu“, a njena sposobnost transformacije – od carskog do divljeg izgleda, od androginog do izrazito ženstvenog – učinila ju je jednim od prvih supermodela i istaknutom umjetnicom performansa u svijetu mode.