Priprema slavske trpeze često se pretvori u pravo takmičenje u količini hrane, pa domaćini za nekoliko sati posluživanja pripreme toliko jela da se ona jedu još danima nakon slave.

Da biste izbjegli nepotrebne troškove i gomilanje ostataka, važno je na vrijeme napraviti dobru računicu i prilagoditi količinu hrane broju gostiju, ali i jelima koja planirate poslužiti.

Greška najčešće ne nastaje na pijaci, već prilikom planiranja. Svako jelo računamo kao da će biti jedino na stolu. Zato pripremimo mnogo više nego što gosti mogu pojesti.

Dobra računica po gostu može riješiti ovaj problem. Ona važi, bez obzira na to da li spremate tri ili sedam različitih jela.

Koliko hrane za slavu računati po gostu

Najčešća greška je što za svako jelo računamo punu porciju. Za pečenje predvidimo jedan tanjir, za sarmu drugi, a pred‌jelo kao da gosti ništa drugo neće jesti.

A niko nema tri stomaka. Odrasla osoba tokom slavskog ručka ili večere okvirno pojede 700 do 900 grama hrane, ne računajući hljeb i kolače.

Ovu količinu shvatite kao orijentir, a ne kao strogo pravilo. Neko će pojesti više, neko manje. Mnogo zavisi i od toga koliko različitih jela iznesete na sto.

Što je ponuda raznovrsnija, gosti će uzimati manje od svakog jela. Zato je važno da ukupnu količinu hrane rasporedite, umjesto da za svako jelo pripremate punu porciju.

Koliko čega pripremiti za slavsku trpezu

Ako planirate klasičnu trpezu sa pred‌jelom, sarmom i pečenjem, možete se voditi sljedećim količinama po odraslom gostu:

Pred‌jelo: 100 do 150 grama (pršut, sir, pita, ajvar)

Salata: oko 150 grama

Sarma: dva komada, odnosno oko 200 grama

Pečenje: 200 do 250 grama gotovog mesa

Prilog: 100 do 150 grama (krompir, podvarak)

Hljeb: jedna vekna na četiri do pet gostiju

Za pečenje sa kostima računajte oko 350 grama sirovog mesa po osobi. Količina zavisi od vrste mesa i ud‌jela kostiju.

Ako ne spremate sarmu, možete povećati količinu pečenja na oko 300 grama po osobi. Ukoliko na meniju imate i čorbu ili gulaš, smanjite količinu pečenja i priloga.

Koliko hrane spremiti za 10, 20, 30 ili 50 gostiju

Ako na slavu dolazi deset odraslih gostiju, za pečenje možete planirati oko 3,5 kilograma sirovog mesa. Uz to pripremite 20 do 25 sarmi, oko kilogram i po salate i isto toliko pred‌jela.

Za 20 gostiju biće potrebno približno sedam kilograma sirovog mesa za pečenje. Računajte i na 40 do 45 sarmi, tri kilograma salate i oko tri kilograma pred‌jela.

Kada očekujete 30 gostiju, planirajte oko 10,5 kilograma mesa, 60 do 75 sarmi, četiri i po kilograma salate i približno isto toliko pred‌jela.

Za veću slavu, sa oko 50 odraslih gostiju, računajte na približno 17,5 kilograma sirovog mesa. Biće potrebno i oko 100 do 125 sarmi, sedam i po kilograma salate i isto toliko pred‌jela.

Ovo su okvirne količine za raznovrsnu trpezu. Prilagodite ih jelima koja spremate i navikama svojih gostiju. Ako se kod vas najviše jede pečenje, povećajte njegovu količinu. Ako je sarma glavna zvijezda trpeze, pripremite više nje.

D‌jeca, kasni gosti i porodične navike

Ne jedu svi gosti isto, pa nema potrebe da svakoga računate kao odraslu osobu. D‌jecu do deset godina možete okvirno računati kao pola porcije, a mališane do pet godina kao četvrtinu.

Važno je i kada gosti dolaze. Oni koji svrate kasnije, poslije večere, često pojedu manje od onih koji dolaze na početku slavlja. Za njih možete planirati oko dvije trećine uobičajene porcije.

Uzmite u obzir i porodične navike. Ako kuma svake godine donese gibanicu, nema potrebe da pravite ogromnu količinu pred‌jela. Ako znate da se kod vas najviše traži podvarak, prilagodite tome i ostatak menija.

Kako da poslije slave ne ostanu pune šerpe

Najbolje je da ne iznosite svu hranu od‌jednom. Prvo poslužite dio pred‌jela i glavnih jela, a ostatak ostavite u kuhinji. Tako ćete vid‌jeti šta se najviše jede i po potrebi dopuniti sto.

Krompir i druge priloge možete pripremiti u nešto manjoj količini, pa naknadno napraviti još ako zatreba. Isto važi i za pojedine salate koje se brzo spremaju.

Ako želite dodatnu sigurnost, planirajte malu rezervu najtraženijih jela. Sarma se može pripremiti unaprijed i zamrznuti u odgovarajućim porcijama, pa je kasnije odmrznuti i dobro podgrijati.

Ned‌jelju dana pred slavu uzmite papir i olovku. Zapišite goste po imenu, posebno označite d‌jecu i izračunajte koliko vam je porcija potrebno. Zatim količine prilagodite jelima koja planirate poslužiti, pišu Nezavisne novine.

Tako ćete imati dovoljno hrane za sve, a nećete danima razmišljati kome da podijelite ostatke.