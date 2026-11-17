Pšenično zrno u hrišćanstvu simbol je vječnog života, smrti i vaskrsenja, jer kada se sije, ono umire i klija, ali iz njega se rađa novi život koji donosi stotruki rod.

Slavsko žito se priprema i prinosi u slavu Božiju, u čast svetitelja koji se slavi, za zdravlje i napredak doma i njegovih ukućana, kao i za pokoj duša svih predaka tog doma.

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Nakon rezanja kolača, žito se prvo služi domaćinu, a zatim i svim ukućanima. Potom se služe gosti, a svako ko dođe na slavu najprije se poslužuje slavskim žitom.

Žito najčešće služi domaćica ili djevojka u kući, kćerka ili unuka, i to na sljedeći način: domaćica prinese žito gostu, koji ustane, prekrsti se, okrene prema domaćinu i domaćici, čestita slavu i uzme žito, nakon čega se ponovo prekrsti i sjedne.

Žitom se prvo služe stariji, pa mlađi. Poslužavnik sa žitom stoji pored slavske svijeće dok traje slava. Ukoliko žita preostane, nakon završetka slave daje se djeci ili se ostavlja za djecu prisutnih gostiju.

Recept za ukusno slavsko žito

Sastojci:

* 500 g pšenice bjelije

* 400 g šećera

* 400 g mljevenih oraha

* vanilin šećer

* jedna kafena kašičica muskatnog oraščića

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Priprema:

Pšenicu prvo očistite od kamenčića i kukolja, stavite je u posudu i prelijte vodom da prenoći.

Sutradan potopljeno žito isperite u nekoliko voda i dobro skuvajte u ekspres-loncu.

Kada je pšenica skuvana, ostavite je da se malo ohladi. Kada dostigne sobnu temperaturu, procijedite je, ali je nemojte ispirati kako bi zadržala pšenični skrob.

Dok je žito još toplo, sameljite ga u blenderu, vodeći računa da pšenica ostane krupnije samljevena i zadrži volumen.

Još mlaku samljevenu pšenicu pomiješajte sa mljevenim orasima, dodajte kesice vanilin šećera i muskatni oraščić po ukusu. Sve dobro izmiješajte rukama i prstima, a zatim dobijenu smjesu stavite u plitku činiju i oblikujte.

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Na kraju slavsko žito pospite mljevenim orasima. Možete ga ukrasiti tako što ćete na vrhu napraviti reljef u obliku krsta ili dodati šlag, voće i druge ukrase po želji. prenosi GlasSrpske.