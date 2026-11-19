Bijeli sloj na površini rasola ne znači automatski da se kiseli kupus pokvario. Tokom fermentacije može da se pojavi površinski kvasac, poznat kao Kamov kvasac. Problem je što i buđ može biti bijela, pa samo na osnovu boje nije moguće procijeniti da li je kupus bezbjedan za jelo.

Kako da razlikujete bijeli kvasac od buđi?

Kamov kvasac obično izgleda kao tanak, ravan film na površini tečnosti. Nije pahuljast i ne raste u izdignutim, okruglim naslagama. Takva pojava je česta kod fermentisanog povrća i sama po sebi nije znak da ga treba baciti. Površinski sloj treba ukloniti, a kupus držati potopljenim u rasolu.

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Buđ češće stvara izdignute, mekane ili pahuljaste naslage. Može biti zelena, plava, smeđa ili crna, ali i bijela. Zato je važno pogledati strukturu premaza, kao i stanje samog kupusa. Ako listovi postanu sluzavi ili se iz bureta širi miris truleži umjesto uobičajenog kiselog mirisa, kupus treba baciti.

Šta ako se pojavila buđ?

Tu nije dovoljno reći „samo skinite ono što se vidi“. Preporuke za malu količinu buđi na samoj površini rasola nisu potpuno jednake: pojedina stručna uputstva dopuštaju da se mala površinska naslaga pažljivo ukloni, dok smjernice Univerziteta u Kaliforniji za potvrđenu buđ na fermentisanom povrću savjetuju bacanje zahvaćene količine. Ako je buđ zahvatila kupus, ima je mnogo, kupus neprijatno miriše ili niste sigurni šta gledate, nemojte ga jesti.

Kako da spriječite pojavu bijelog sloja?

Najvažnije je da glavice ili listovi tokom kiseljenja ostanu potpuno ispod površine rasola. Kupus koji viri iz tečnosti dolazi u dodir sa vazduhom, što pogoduje razvoju površinskog kvasca i buđi. Koristite čistu posudu i odgovarajući teg koji će ga držati potopljenim, a pri pripremi se držite provjerenog odnosa soli i vode. Previše soli može da uspori fermentaciju, dok premalo može da poremeti njen tok, prenosi Kurir.

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Dakle, tanak, ravan bijeli film nije isto što i pahuljasta buđ. Kada uz izgled premaza postoje i drugi znaci kvarenja, poput sluzavih listova i mirisa truleži, nema razloga za rizikovanje.