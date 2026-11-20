Autor:ATV redakcija
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Tajna savršenih faširanih šnicli nije u skupim začinima niti u komplikovanoj pripremi, već u pravilnom odnosu dvije vrste mljevenog mesa.
Trik 60/40 podrazumijeva da na kilogram mljevenog mesa koristite:
Junetina daje puniji i bogatiji ukus, dok svinjetina zahvaljujući masnoći doprinosi tome da šnicle budu mekane i sočne.
Jedna od najčešćih grešaka prilikom pripreme faširanih šnicli jeste predugo miješenje smjese.
Dovoljno je da se svi sastojci sjedine, jer pretjerano gnječenje može da učini meso tvrdim i zbijenim.
Još jedna mala tajna velikih majstora kuhinje krije se u pripremi crnog luka.
Narendajte ga na sitno rende kako bi pustio sok koji će mesu dati dodatnu sočnost.
Kada šnicle dobiju lijepu, rumenu koricu, vratite ih u tiganj i ostavite da se lagano krčkaju u sosu po želji.
Tako će meso upiti dodatne ukuse, a sos će se pretvoriti u gustu, sjajnu glazuru.
Uz domaći pire krompir i sezonsku salatu imaćete ručak kojem će se obradovati cijela porodica, piše "K1".
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