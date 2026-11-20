Tajna savršenih faširanih šnicli nije u skupim začinima niti u komplikovanoj pripremi, već u pravilnom odnosu dvije vrste mljevenog mesa.

Trik 60/40 podrazumijeva da na kilogram mljevenog mesa koristite:

600 grama mljevene junetine

400 grama mljevene svinjetine

Junetina daje puniji i bogatiji ukus, dok svinjetina zahvaljujući masnoći doprinosi tome da šnicle budu mekane i sočne.

Nemojte predugo mijesiti meso

Jedna od najčešćih grešaka prilikom pripreme faširanih šnicli jeste predugo miješenje smjese.

Dovoljno je da se svi sastojci sjedine, jer pretjerano gnječenje može da učini meso tvrdim i zbijenim.

Crni luk narendajte umjesto da ga sjeckate

Još jedna mala tajna velikih majstora kuhinje krije se u pripremi crnog luka.

Narendajte ga na sitno rende kako bi pustio sok koji će mesu dati dodatnu sočnost.

Posljednji trik za kafanski ukus

Kada šnicle dobiju lijepu, rumenu koricu, vratite ih u tiganj i ostavite da se lagano krčkaju u sosu po želji.

Tako će meso upiti dodatne ukuse, a sos će se pretvoriti u gustu, sjajnu glazuru.

Uz domaći pire krompir i sezonsku salatu imaćete ručak kojem će se obradovati cijela porodica, piše "K1".