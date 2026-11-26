Holivudska glumica Dženifer Garner pohvalila je bivšeg supruga Bena Afleka, s kojim i nakon razvoda zajedno odgaja troje djece.

Garner je u emisiji „Sunday TODAY with Willie Geist“ istakla da je srećna što je većinu filmskih projekata snimala u Los Anđelesu, gdje živi, pa nije morala dugo da bude daleko od kuće.

„To nije mala stvar. To nije nimalo jednostavno postići. To znači da se svi možemo vratiti kući, vidjeti svoju djecu i staviti ih na spavanje“, rekla je glumica.

Kroz šalu je dodala da njihova djeca, Vajolet, Serafina i Semjuel, svake večeri ostaju budna mnogo duže od nje.

„S tim sam se pomirila. I Ben je veoma fleksibilan i sjajan suroditelj“, rekla je Garner uz smijeh.

Aflek i Garner upoznali su se 2001. godine na snimanju filma „Pearl Harbor“, a vezu su započeli dvije godine kasnije, kada su se ponovo sreli na setu filma „Daredevil“.

Vjenčali su se u junu 2005. godine na ostrvima Turks i Kaikos. Razvod su najavili 2015. godine, a zvanično je okončan 2018. godine.

Nedavno je u istoj emisiji i Aflek pohvalio bivšu suprugu.

„Njihova mama je nevjerovatna i uvijek imam osjećaj da nisam ni približno tako dobar kao ona. Govorim im da mislim da sam otprilike 75 odsto dobar kao njihova mama. A oni mi odgovore: Možda 40 odsto“, ispričao je Aflek.

Garner je ranije ove godine za magazin „Entertainment Weekly“ govorila o tome koliko joj znači podrška bivšeg supruga.

„Mogu ostaviti djecu s njihovim ocem. On se brine o njima. U tom smislu je sjajan partner. Zbog toga imam mnogo više slobode“, rekla je glumica.