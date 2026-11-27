Mladi reper Mihajlo Veruović Vojaž nedavno je postao otac, a potom i vjerio svoju izabranicu, manekenku Kristinu Stankov.

Iako je mjesecima uspijevao da njihov privatni život sačuva od očiju javnosti, sada je napravio izuzetak i prvi put objavio niz zajedničkih fotografija sa vjerenicom.

Uz fotografije je napisao samo jednu riječ - "Ljubav".

Gd‌je su Vojaž i Kristina?

Vojaž i Kristina trenutno borave u francuskom skijalištu Kurševel, odakle je reper podijelio kadrove njihovog zajedničkog odmora.

Podsjetimo, vijest da je Vojaž postao otac iznenadila je javnost, budući da reper prethodno nije govorio o trudnoći svoje partnerke, prenosi Telegraf.

Kristina se porodila krajem oktobra, a samo sedmicu dana nakon što se saznalo da su dobili dijete, Mihajlo ju je vjerio. Tom prilikom objavio je fotografiju na kojoj se vidio veliki dijamantski prsten na njenoj ruci.