Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Mladi reper Mihajlo Veruović Vojaž nedavno je postao otac, a potom i vjerio svoju izabranicu, manekenku Kristinu Stankov.
Iako je mjesecima uspijevao da njihov privatni život sačuva od očiju javnosti, sada je napravio izuzetak i prvi put objavio niz zajedničkih fotografija sa vjerenicom.
Uz fotografije je napisao samo jednu riječ - "Ljubav".
Vojaž i Kristina trenutno borave u francuskom skijalištu Kurševel, odakle je reper podijelio kadrove njihovog zajedničkog odmora.
Podsjetimo, vijest da je Vojaž postao otac iznenadila je javnost, budući da reper prethodno nije govorio o trudnoći svoje partnerke, prenosi Telegraf.
Kristina se porodila krajem oktobra, a samo sedmicu dana nakon što se saznalo da su dobili dijete, Mihajlo ju je vjerio. Tom prilikom objavio je fotografiju na kojoj se vidio veliki dijamantski prsten na njenoj ruci.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
11 h0
Scena
18 h0
Scena
21 h0
Scena
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu