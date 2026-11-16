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Bitno: O formiranju vlasti u Republici Srpskoj

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Izvor:

ATV

16.11.2026 18:05
Bitno: O formiranju vlasti u Republici Srpskoj
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o formiranju vlasti u Republici Srpskoj. Vladajuća koalicija sa snažnom većinom, opozicija pred novim izazovima.

Ko će diktirati tempo, koliko je čvrst savez na vlasti i šta donose naredne četiri godine?

Za „Bitno” govore: Maja Vekić, poslanik SPS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Dragan Milanović, poslanik PSS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Milan Petrović, poslanik SDS-a.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Vesna Azić

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