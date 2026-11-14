U prvom planu: Ana Trišić Babić

Izvor:
ATV
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U novom izdanju emisije „U prvom planu” gost je Ana Trišić Babić, direktor Kancelarije za međunarodne saradnju Republike Srpske.
„U prvom planu” odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.
'U prvom planu' ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.
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