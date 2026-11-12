U novoj epizodi emisije „Na globalnom planu” donosimo priče o najvažnijim svjetskim događajima, aktuelnim političkim pitanjima i zanimljivim temama koje obilježavaju dešavanja na međunarodnoj sceni.

Pažnju posvećujemo pregovorima između Rusije i Ukrajine, održanim u Abu Dabiju uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Da li su pregovori donijeli pomak u prevazilaženju neslaganja i koliko smo blizu mogućeg mirovnog sporazuma? O ovim pitanjima i bezbjednosnim izazovima razgovaramo sa gostom emisije Slobodanom Župljaninom, stručnjakom za bezbjednost.

Govorimo i o sastanku Grupe sedam u Parizu, na kojem su u fokusu velike međunarodne krize i odluke koje bi mogle uticati na buduće odnose i globalnu stabilnost.

Donosimo i priču o spektakularnim pljačkama muzeja širom Evrope, tokom kojih lopovi za svega nekoliko minuta uspijevaju da ukradu umjetnička djela vrijedna milione evra. Pred muzejima je sve veći izazov – kako zaštititi neprocjenjivo kulturno blago od sve smjelijih krađa?

Istražujemo i nesvakidašnji vazduhoplovni poduhvat kojim je oboren svjetski rekord. Let koji je trajao 24 časa i 24 minuta i upisan je u Ginisovu knjigu rekorda.

Emisiju završavamo pričom o prvom robotu na svijetu koji je učestvovao u maratonu. Robot po imenu KVESTR pridružio se trkačima u ledenim uslovima usred antarktičke divljine i bio jedan od 25 učesnika trke za ekstremne trkače. Obučen u termo jaknu, održao je stabilnost uprkos teškim uslovima. Ali do kraja nije izdržao, baterija se ispraznila nakon 3 km, zbog čega je morao da odustane od trke.

„Na globalnom planu” i ovaj put donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana i paralela.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu” četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.