Bitno: O radno aktivnim penzionerima

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o radno aktivnim penzionerima.

Za „Bitno” govore: Mladen Milić, direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Zagorka Kolunija, radno aktivan penzioner i Radovan Lužija, radno aktivan penzioner. Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić. „Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.