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Bitno: O radno aktivnim penzionerima

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Izvor:

ATV

10.11.2026 15:51
Bitno: O radno aktivnim penzionerima
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o radno aktivnim penzionerima.

Za „Bitno” govore: Mladen Milić, direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Zagorka Kolunija, radno aktivan penzioner i Radovan Lužija, radno aktivan penzioner.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Vesna Azić

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