Bitno: O radno aktivnim penzionerima

Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o radno aktivnim penzionerima.
Za „Bitno” govore: Mladen Milić, direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Zagorka Kolunija, radno aktivan penzioner i Radovan Lužija, radno aktivan penzioner.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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