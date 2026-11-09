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Važno: Položaj Srba u regionu

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Izvor:

ATV

09.11.2026 15:05
Važno: Položaj Srba u regionu
Foto: atv

„Važno“ večeras u 21 čas i 21 minut o položaju Srba u regionu.

Za „Važno“ govore: Slobodan Perić, advokat i bivši ministar u Vladi Republike Srpske Krajine,

Filip Fićović, pravnik iz Zvečana, Lazar Stević, novinar sa Kosova i Metohije i

Radovan Grajić, pomoćnik v.d. direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske.

Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Vesna Azić.

„Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.

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ATV

Vesna Azić

važno

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