Izvor:
ATV
„Važno“ večeras u 21 čas i 21 minut o položaju Srba u regionu.
Za „Važno“ govore: Slobodan Perić, advokat i bivši ministar u Vladi Republike Srpske Krajine,
Filip Fićović, pravnik iz Zvečana, Lazar Stević, novinar sa Kosova i Metohije i
Radovan Grajić, pomoćnik v.d. direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske.
Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Vesna Azić.
„Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.
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