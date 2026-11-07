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Agrar: U fokusu pčelarstvo i šume

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Izvor:

ATV

07.11.2026 11:11
Novi ident
Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' pričamo o pčelarstvu. Pčelinjaci su u fazi mirovanja – istražujemo kakvi su prinosi i kvalitet meda u Lijevče polju.

Ubiraju se posljednji plodovi na otvorenom – Da li su poljoprivrednici zadovoljni rezultatima?

Pričamo i o značaju, stanju i zdravlju šuma u Srpskoj.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Agrar

Zorica Petković

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