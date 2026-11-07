Agrar: U fokusu pčelarstvo i šume

U novom izdanju 'Agrara' pričamo o pčelarstvu. Pčelinjaci su u fazi mirovanja – istražujemo kakvi su prinosi i kvalitet meda u Lijevče polju.

Ubiraju se posljednji plodovi na otvorenom – Da li su poljoprivrednici zadovoljni rezultatima?

Pričamo i o značaju, stanju i zdravlju šuma u Srpskoj.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.