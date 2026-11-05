Logo

U drugom planu: Nebojša Vukanović

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

05.11.2026 17:29
U drugom planu: Nebojša Vukanović

U novoj epizodi emisije „U drugom planu” iz druge perspektive upoznaćemo Nebojšu Vukanovića, predsjednika Liste za pravdu i red, novinara i poslanika.

Otvorio nam je vrata svoga doma, odveo nas tamo gd‌je mu sežu korjeni, sa nama nazdravio, sa nama i zapjevao. Pokazao nam je sve ono što ga čini pravim Hercegovcem i sve ono u čemu uživa, a pridružili su nam se i najmlađi Vukanovići!

Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format„U drugom planu”.

Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš.

„U drugom planu” petak u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

U drugom planu

Milica Nogo

Dejan Rauš

Nebojša Vukanović

Više iz rubrike

Bitno: Epidemija zaboravljanja i budućnost mozga

Emisije

Bitno: Epidemija zaboravljanja i budućnost mozga

9 h

0
Na globalnom planu: Politički izazovi, potraga za mirom i pogled u budućnost

Emisije

Na globalnom planu: Politički izazovi, potraga za mirom i pogled u budućnost

9 h

0
Bitno: Najniže plate u Republici Srpskoj

Emisije

Bitno: Najniže plate u Republici Srpskoj

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima