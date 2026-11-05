U drugom planu: Nebojša Vukanović

U novoj epizodi emisije „U drugom planu” iz druge perspektive upoznaćemo Nebojšu Vukanovića, predsjednika Liste za pravdu i red, novinara i poslanika.

Otvorio nam je vrata svoga doma, odveo nas tamo gd‌je mu sežu korjeni, sa nama nazdravio, sa nama i zapjevao. Pokazao nam je sve ono što ga čini pravim Hercegovcem i sve ono u čemu uživa, a pridružili su nam se i najmlađi Vukanovići!

Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format„U drugom planu”.

Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš.

„U drugom planu” petak u 20 časova i 10 minuta.