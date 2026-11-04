„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o najnižim platama.

Između želja radnika i računice poslodavaca, koliko će iznositi najniža plata u Srpskoj od 2027. godine i šta će Vlada na kraju odlučiti?

Za „Bitno” govore: Andrea Milinčić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Danko Ružičić, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske i Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.