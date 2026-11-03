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Biznis plan: Najaktuelnije teme iz svijeta biznisa i ekonomije

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Izvor:

ATV

03.11.2026 15:14
Бизнис план: Најактуелније теме из свијета бизниса и економије
Foto: atv

U novom izdanju emisije „Biznis plan“ o sabiranju statističkih rezultata, bankarskim analizama finansijskih tokova, a te pregovorima socijalnih partnera o najnižoj plati.

„Biznis plan“ donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, „Biznis plan“ tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

„Biznis plan“ utorkom u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

Biznis plan

Marijana Iveljić

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